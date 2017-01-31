Янис Бефус вошел в число лучших игроков чемпионата мира

Оргкомитет чемпионата мира по хоккею с мячом и журналисты, работающие в пресс-центре турнира, определили лучших игроков соревнований и состав его символической сборной.

В символическую сборную турнира вошло четверо россиян, в том числе и полузащитник «Водника» Янис Бефус. Компанию ему составили Павел Булатов, Алан Джусоев и Евгений Иванушкин. Кроме этого, лучшим полузащитником чемпионата мира был признан Юрий Шардаков.Сегодня все игроки, которых «Водник» делегировал в сборные России и Казахстана, присоединились к своим одноклубникам и продолжают подготовку к предстоящим матчам чемпионата России.

Ближайший домашний матч "Водника" состоится совсем скоро. 9 февраля на своем льду наши хоккеисты встретятся с соперниками из "Уральского трубника", - сообщает пресс-служба "Водника".