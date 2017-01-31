“Севмаш” – главный претендент на титул сильнейшей команды Поморья по русскому хоккею

В минувший уикенд состоялись очередные матчи Чемпионата Архангельской области по хоккею с мячом среди мужских команд. Северодвинский «Севмаш» на своем льду уверенно обыграл архангельский «Портовик» - 6:0 и с большой долей вероятности он в четвертый раз подряд станет сильнейшей ледовой дружиной в регионе.

В субботу архангельский «Помор» встречался с еще одной командой из областного центра – «Северной Двиной». В случае поражения последних «Помор» набирал 12 очков и выходил на второе место в турнире. Главную опасность для «Северной Двины» представлял Василий Кололеев, который в этом сезоне является лучшим бомбардиром своей команды. «Северодвинцам» удалось не дать простора форварду и почти выключить его из игры. В ходе напряжённой борьбы верх взяли хоккеисты «Северной Двины» - 3:2.

После этой победы они сравнялись по количеству набранных очков с «Помором» - по 9 и делят между собой третью строчку в турнирной таблице. Если у «Северной Двины» еще две игры в запасе, то «Помор» свое выступление в чемпионате региона уже завершил. На втором месте с десятью очками расположилась плесецкая «Юность». Также в борьбу за медали могут включиться архангельские команды «Портовик» и юноши «Водника».