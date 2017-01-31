Теннисисты Поморья выявили сильнейших в парном разряде

На кортах регионального центра развития спорта «Водник» завершился чемпионат Архангельской области по теннису в парном разряде. В нем принимают участие 58 спортсменов из Архангельска и Северодвинска в возрасте от 14 до 65 лет.

В финале женской половины турнира встретились давние соперницы: Лариса Геффель и Дарья Стародубенко из Архангельска и Анна Биткова и Дарья Конончук из Северодвинска. 6:2 6:3 - Северодвинск - чемпион. Третье место у Ирины Тявиной и Елены Стародубенко из Архангельска. Решающие игры у мужчин оказались более упорными. Молодежь все сильнее наступает на пятки опытным теннисистам и уже ни один турнир не обходится без участия молодых спортсменов в решающих стадиях. Вот и в матче за третье место не обошлось без юных талантов: Артем Зимин и Вадим Козачук оказали достойное сопротивление Константину Дуникову и Александру Драчеву, хотя и уступили со счетом 6:7 2:6. У Константина и Александра - "бронза" соревнований.

Еще один юный архангельско-северодвинский дуэт в составе Александра Бубнова и Семёна Григорьева изрядно пощекотал нервы своих соперников Никиты Волкова и Сергея Донского. Полтора часа захватывающего тенниса, интриги, аплодисментов болельщиков и "золото" достается Никите Волкову и Сергею Донскому - 6:4, 7:6. Но амбициозная, трудолюбивая и талантливая молодежь ещё без сомнения напомнит о себе на следующих турнирах.Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляло агентство по спорту Архангельской области в лице регионального центра развития спорта "Водник" и Федерации тенниса Архангельской области.

- Региональный чемпионат по теннису в парном разряде прошел на очень высоком уровне. Радует то, что опытным спортсменам достойную конкуренцию составило подрастающее поколение. Очень надеюсь, что его представители и дальше будут прогрессировать, - отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.6 февраля на кортах регионального центра развития спорта «Водник» стартовал Чемпионат Архангельска по теннису среди мужчин в одиночном разряде, - сообщает пресс-служба "Водника".