Сборная Вельского района стала победителем Беломорских игр

В минувшие выходные в рамках 51-х зимних Беломорских игр на льду крытого модуля стадиона «Труд» прошел турнир по мини-хоккею с мячом. Соревнования проходили среди сборных муниципальных образований. В них приняли участие команды Плесецкого, Верхнетоемского, Холмогорского, Вельского и Шенкурского районов.

Несколько десятилетий назад этот вид спорта появился, как микс двух разновидностей хоккея – русского и канадского. На этом турнире шло соперничество представителей двух игр на льду. Если в Плесецком и Верхнетоемском районах в основном развивается хоккей с мячом, то на территории трех остальных муниципальных образований больше развит – хоккей с шайбой.Не потерпев ни одного поражения, победу одержали «шайбисты» из Вельского района. Второе место осталось за ледовой дружиной из Верхней Тоймы. Замкнули тройку лидеров хоккеисты из Шенкурского района.

- Мини-хоккей с мячом является уникальным видом спорта, объединяющий любителей русского и канадского хоккея. Если в каждом муниципальном образовании нашего региона будет заливаться хотя бы половина хоккейных кортов, которые были в советское время, то мы сможем поднять массовость этого вида спорта. Надеюсь, что география районов Архангельской области, где будет развиваться этот вид спорта, будет с каждым годом расти, - отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

В середине апреля на льду крытого модуля стадиона «Труд» пройдет второй круг Чемпионата Архангельской области по мини-хоккею с мячом, - сообщает пресс-служба "Водника"