В Поморье открылись новые группы по адаптивному спорту

Для открытия этих групп в рамках Федеральной программы «Доступная среда» при поддержке агентства по спорту и Центра развития адаптивного спорта было приобретено оборудование и инвентарь для развития спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В Северодвинске под руководством тренера Батора Шалдаева (на фото) начала свою работу группа по стрельбе из лука, а в Котласе, на базе ДЮСШ-1 и Центра дополнительного образования, под руководством Алексея Бабошина - по настольному теннису.
Обе группы предназначены для тренировок лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.