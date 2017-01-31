В Поморье открылись новые группы по адаптивному спорту

С 1 февраля в двух муниципальных образованиях открылись две новых группы по адаптивному спорту, - рассказал руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Для открытия этих групп в рамках Федеральной программы «Доступная среда» при поддержке агентства по спорту и Центра развития адаптивного спорта было приобретено оборудование и инвентарь для развития спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В Северодвинске под руководством тренера Батора Шалдаева (на фото) начала свою работу группа по стрельбе из лука, а в Котласе, на базе ДЮСШ-1 и Центра дополнительного образования, под руководством Алексея Бабошина - по настольному теннису.

Обе группы предназначены для тренировок лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.