В Архангельске начали регистрировать участников гонки «Лыжня России»

Комиссия по допуску участников соревнований будет работать с 6 по 10 февраля с 10.00 до 18.00 в Центре развития «Норд Арена», расположенном по адресу проспект Советских Космонавтов, 179, 1 этаж.

К соревнованиям допускаются профессионалы и любители любого возраста. Участники до 17 лет включительно допускаются только при наличии справки – допуска врача, от 18 лет и старше при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. Также для прохождения процедуры регистрации необходимо предъявить паспорт (свидетельство о рождении).

Дистанция гонки определяется в соответствии с возрастной группой: юноши и девушки 2005 г.р. и младше – 1 км; юноши и девушки 2002 – 2004 г. р., мужчины и женщины 1962 г. р. и старше – 3 км; юноши и девушки 1999 – 2001 г. р. – 5 км; мужчины и женщины – 1998 – 1963 г. р. – 10 км.

В Архангельске лыжная гонка состоится 11 февраля, старт – на наб. Северной Двины/ул. Свободы, сообщает пресс-служба администрации города.