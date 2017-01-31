Дмитрий Савельев и Янис Бефус – серебряные призеры чемпионата мира

Накануне в шведском городе Сандвикен завершился чемпионат мира по хоккею с мячом. В решающем матче сошлись вечные соперники – сборные России и Швеции.

Днем ранее скандинавы разгромили норвежцев – 17:2, а россияне с трудом взяли верх над финнами – 6:4. Хоккеисты Суоми наглядно продемонстрировали, как нашу команду можно ловить на контратаках.Нужно отдать должное подопечным Сергея Мяуса, которые извлекли урок из полуфинала и первоначально не допускали таких грубых ошибок.

При этом сразу бросилось в глаза, что у россиян не было одного из главных козырей – скорости. Весь матч проходил в невысоком темпе. Все мячи нашей команды стали следствием удачного розыгрыша стандартов. Сначала на добивании после углового успешно сыграл полузащитник «Водника» Янис Бефус. Затем точными ударами отметились Евгений Иванушкин и Алмаз Миргазов. На это скандинавы в первом тайме смогли ответить только однажды – 3:1.

После перерыва сложилось впечатление, что у обоих соперников закончились силы. Если у шведов это ровным счетом никак не повлияло на рисунке игры, они по-прежнему ждали своего шанса,то сборная России вплоть до финального свистка не смогла создать ничего опасного у ворот скандинавов. Последние, в свою очередь, за свое терпение были вознаграждены. Им удалось не только сравнять счет, но и вырвать победу – 3:4.Игроки «Водника» Дмитрий Савельев и Янис Бефус, выступающие национальной сборной, стали серебряными призёрами чемпионата мира. В матче за пятое место сборная Казахстана, в составе которой выступали шесть игроков «Водника», уверенно обыграла американцев – 10:4.

Сегодня и завтра все игроки ледовой дружины с берегов Северной Двины присоединятся к своим одноклубникам и продолжат подготовку к предстоящему матчу чемпионата России с «Уральским трубником», который состоится в Архангельске на стадионе "Труд" 9 февраля. Начало в 19:00.