В Северодвинске прошло первенство области по вольной борьбе

В спортивном зале ФОК «Звёздочка» состоялось отборочное первенство области по вольной борьбе среди кадетов и юниоров.

В соревнованиях приняли участие 84 атлета из Северодвинска, Архангельска, Североонежска.

Северодвинцы одержали уверенные победы в большинстве весовых категорий и получили право формировать сборные команды Архангельской области для участия в первенствах Северо-Западного федерального округа, которые пройдут в марте в Сыктывкаре.

Особенно следует отметить уверенные победы юниоров Никиты Федосеева (в/к 60 кг), Никиты Меньшенина (в/к 66 кг) и юношей: Дениса Полуденицина (в/к 76 кг), Дедова Артура (в/к 54 кг), Романа Чепуру (в/к 63 кг). Все спортсмены тренируются в ФОК «Звёздочка», сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.