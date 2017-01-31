В Архангельске прошли соревнования "Лёд надежды нашей"

В минувшие выходные десятки тысяч спортсменов в 36 регионах России приняли участие в соревнованиях по конькобежному спорту «Лед надежды нашей -2017». В Архангельске забеги состоялись 5 февраля на стадионе «Труд».

Не смотря на сильный мороз, на лед вышли более двухсот участников. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляло агентство по спорту Архангельской области в лице регионального центра развития спорта «Водник» и федерация конькобежного спорта Архангельской области.- Я рад приветствовать на этом празднике любителей физкультуры, спорта, здорового образа жизни, поклонников конькобежного спорта. Я желаю всем успешных стартов, высоких скоростей и ярких побед, - отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

По правилам соревнований бежать можно было в любых коньках.

- В прошлые годы бывали у нас случаи, что выигрывали и хоккеисты, и фигуристки. Талантливые скоростные дети представляют различные виды спорта. Задача тренеров на таких мероприятиях заметить, рассмотреть будущую «звездочку» и пригласить в конькобежную секцию, - рассказал первый тренер Александра Румянцева, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Владимир Сютковский .

Все участники были разделены на шесть групп по возрастам. Спортсмены 1-8 классов бежали 50, остальные 100 метров. Традиционно самой многочисленной оказалась конкуренция у младших школьников. Родители поддерживали своих детей с трибун, а некоторые и сами принимали участие в забегах.

-Я в прошлом году мимо стадиона проезжал и случайно увидел эти соревнования. А в этом году мы уже решили принять участие в них. Я и мои два сына Кирилл, Артем выйдем на дистанцию. Мы все хоккеисты. Младший пять лет занимается хоккеем с шайбой, старший семь, а я 35 лет уже. Такие соревнования помогают возродить интерес к конькобежному спорту, к здоровому образу жизни. Мы за возвращение добрых советских традиций, - поделился впечатлениями участник соревнований Андрей Щелоков.

Андрей, кстати, занял второе место среди мужчин. Призеры в каждой возрастной группе были награждены медалями и дипломами министерства спорта России. А всем участникам были вручены памятные сувениры. В ближайшие выходные любители здорового образа жизни сменят коньки на лыжи. 11 февраля в Архангельске будет дан старт всероссийской массовой гонке «Лыжня России -2017», - сообщает пресс-служба "Водника".