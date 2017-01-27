В первый день соревнований по парусному спорту в Архангельске гонки отменили из-за отсутствия ветра 2 февраля в 11 утра чемпион России 2016 Евгений Митрофанов и чемпионка Анастасия Моисеева торжественно подняли флаг первенства России по парусному спорту. В первый день не было ветра и гонки были перенесены сначала на 15 часов, а потом их пришлось и вовсе отменить. Чтобы скрасить время ожидания, гонщики рассматривали старые фотографии с соревнований XX века и соревнований начала 2000-х. Нашли ошибку? Выделите текст,

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