В Архангельске стартует первенство России по зимнему парусному спорту

В первый день чемпионата и первенства России судейская коллегия приняла заявки на участие 32 человек, теперь уже наверняка известны имена всех участников соревнований. Среди них 14 взрослых и 18 спортсменов моложе 18 лет, что является положительной тенденцией в возрождении парусного спорта.

Гонщики тоже не теряли зря время, они провели несколько тренировочных гонок, чтобы лучше изучить дистанцию, конкурентов и условия в которых им придётся гоняться.

Прибывшие из других городов спортсмены ощутили всю гостеприимность столицы поморья, она встретила их чистым голубым небом, ярким зимним солнцем и легким северным ветром. Все участники ещё раз проверили своё вооружение, чтобы ничего не подвело их в самый ответственный момент. Некоторые спортсмены мазали и перемазывали лыжи, подбирая смазку под Архангельский снег, дабы ещё быстрей скользить по свежему снегу Северной Двины.

Уже завтра небо над рекой будут резать десятки разноцветных парусов зимних виндсерферов, а пока они ожидают свою участь на пирсе центральной спасательной станции. Несмотря на ответственность соревнований, не большие сомнения не помешают участникам пройти дистанцию, все спортсмены уверены в своих силах и готовы показать достойные результаты.