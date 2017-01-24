Лыжники Поморья завоевали первое место на чемпионате СЗФО

Общекомандное первое место завоевали лыжники сборной Архангельской области на домашнем чемпионате Северо-Западного федерального округа. Весомый вклад в успех команды Поморья внёс северодвинец Алексей Шемякин.

Чемпионат проходил в центре лыжного и горнолыжного спорта «Малиновка». В нём приняли участие команды из восьми регионов России.Алексей Шемякин завоевал две золотые медали. Ему не было равных в гонке на 15 километров классическим стилем и на аналогичной дистанции свободным ходом. Также на счету северодвинца эстафетное серебро в составе мужской команды.

Василий Пушкин положил в успех команды золотую и серебряную медали. Екатерина Ядовина занимала первую и третью позиции, а Анна Мокосеева принесла серебро. К тому же женский квартет - Мокосеева, Архиповская, Трошина и Ядовина - стал самым быстрым в эстафетной гонке, - сообщает прессс-служба администрации Новодвинска.