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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/02/01/48896.html

Спорт

Фавориты чемпионата мира – сборные России и Швеции одержали очередные победы

Фавориты чемпионата мира – сборные России и Швеции одержали очередные победы
Фото Романа Абрамовского
В третий день чемпионата мира по хоккею с мячом, который сейчас проходит в шведском городе Сандвикен, россияне встречались с вице-чемпионом – финнами.

Сборная Финляндии всю свою игру построили от обороны, преодоление которой для подопечных Сергея Мяуса стало весьма проблематичным. В итоге, в первом тайме в ворота соперников им удалось забить всего два мяча. После перерыва действующие чемпионы мира взвинтили темп и им удалось увеличить разрыв в счете до четырех мячей – 4:0. Почти сразу скорости в игре вновь упали, и игра перешла в более спокойное русло. За подобное умиротворение россияне довольно быстро поплатились, дважды финские хоккеисты поймали их на контратаках – 4:2. Подобное развитие событий заставило игроков сборной России выбираться из той ситуации, в которую сами себя и загнали. Им удалось восстановить комфортную разницу в счете и выиграть второй матч подряд. Итоговый счет – 6:2.

По этому матчу сложилось впечатление, что россияне затратили ровно столько сил, сколько было нужно для победы. Как бы подобный рационализм не вышел им боком во встречах с самым принципиальным соперником – шведами. Также настораживает слабая реализация стандартных положений. За две игры подопечные Сергея Мяуса заработали почти 30 угловых, но розыгрыш ни одного из них не завершился взятием ворот. Хочется надеется, что в решающих матчах любители хоккея с мячом в нашей стране увидят у сборной России игру, достойную чемпиона мира.

Заключительный матч третьего дня соревнований, в котором хозяева встречались со сборной Казахстана, во многом напоминал предыдущую встречу россиян и финнов. У скандинавов, также, как и у действующих чемпионов мира, во главу угла стоял принцип: «Вы забьете сколько сможете, а мы сколько захотим». За подобную недооценку соперника хозяева очень быстро поплатились. Уже к 12-й минуте они проигрывали – 0:2. Стоит отметить, что автором второго гола стал игрок «Водника» Олег Пивоваров.

Для форварда архангелогородцев этот мяч стал дебютным на чемпионатах мира. Только после этого шведы стали нагнетать обстановку у ворот Андрея Рейна. И к перерыву им удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед – 3:2. Во второй половине встречи хозяева уверенно довели матч до победы – 8:4.Сегодня сборные Казахстана и России встретятся со своими принципиальными соперниками – финнами и шведами соответственно.

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