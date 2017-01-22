Архангелогородцы заняли первое место в чемпионате СЗФО по универсальному бою Фото пресс-службы правительства Архангельской области В Котласе завершился открытый чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по универсальному бою. В Архангельскую область приехали 250 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологодской, Костромской, Рязанской, Новгородской, Калининградской областей и Республики Коми. Наши земляки завоевали первое общекомандное место, - сообщает пресс-служба правительства области. – Поздравляю наших спортсменов с уверенной победой на открытом чемпионате и первенстве СЗФО по универсальному бою, – заявил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Надеюсь, в будущем северян ждёт ещё много уверенных побед в этом зрелищном виде спорта. Нашли ошибку? Выделите текст,

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