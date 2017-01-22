Архангелогородцы заняли первое место в чемпионате СЗФО по универсальному бою

В Архангельскую область приехали 250 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологодской, Костромской, Рязанской, Новгородской, Калининградской областей и Республики Коми.
Наши земляки завоевали первое общекомандное место, - сообщает пресс-служба правительства области.
– Поздравляю наших спортсменов с уверенной победой на открытом чемпионате и первенстве СЗФО по универсальному бою, – заявил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Надеюсь, в будущем северян ждёт ещё много уверенных побед в этом зрелищном виде спорта.