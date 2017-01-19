В Новодвинске прошёл городской смотр почётных караулов Фото пресс-службы администрации Новодвинска 27 января седьмой школе Новодвинска состоялся городской смотр почётных караулов. В смотре-конкурсе приняли участие учащиеся 7-11 классов. В составе каждой команды — семь подростков. Каждая команда была экипирована в единообразную парадную форму. Выступление каждого караула оценивалось по следующим критериям: построение караульной смены, чёткость шага, равнение при движении смены, выполнение поворотов в движении, синхронность постанвки на пост, синхронность смены караула, синхронность ухода с поста, остановка караульной смены. По результатам смотра жюри определило победителей в двух возрастных категориях. Среди учащихся 7-9 классов третье место у караула школы №6, второе — школы №2, первое - школы №7. Лучшим командиром признана Полина Киричук. Среди 10-11 классов победителем стал почётный караул школы №7, командир — Денис Екимов, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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