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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/01/31/48857.html

Спорт

Архангельские спортсмены завоевали 12 медалей на первенстве Северо-Запада по настольному теннису

Архангельские спортсмены завоевали 12 медалей на первенстве Северо-Запада по настольному теннису
Фото пресс-службы правительства области
В личном и парном зачётах архангельские спортсмены завоевали двенадцать медалей, подтвердив, что северная школа тенниса находится на ведущих позициях Северо-Запада России.

Архангельскую область представляли Павел Тарутин, Артем Двойников, Елисей Полуянов, Артем Тихонов, Никита Пестов, Анастасия Фомина, Олеся Молодцова, Анна Попова, Полина Павельева и Полина Пестрикова.

В командном первенстве наши юниоры стали победителями, а девушки выиграли серебряные награды первенства, завоевав право выступать на первенстве России.
В личном первенстве золотую медаль завоевал Павел Тарутин, «серебро» у Артёма Двойникова, «бронза» в активе Елисея Полуянова. У девушек Олеся Молодцова заняла третье место.

В парах Артём Двойников и Елисей Полуянов выиграли «золото», а Артём Тихонов и Никита Пестов – «серебро». У девушек Анастасия Фомина и Олеся Молодцова завоевали серебряные награды, Анна Попова и Полина Павельева стали бронзовыми призёрами.

В смешанных парах Елисей Полуянов и Анастасия Фомина стали победителями турнира, Артём Двойников и Олеся Молодцова поднялись на третью строчку пьедестала почёта. Ещё одну «бронзу» в паре выиграли Павел Тарутин и Елизавета Гущинай из Калининграда.

Таким образом, на первенстве России выступят сборные команды девушек и юношей, а в личных соревнованиях – Павел Тарутин, Артём Двойников, Артём Тихонов, Елисей Полуянов, Александр Мальцев, Иван Коротяев и Олеся Молодцова, сообщает пресс-служба правительства области.

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