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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/01/30/48848.html

Спорт

Чемпионат Поморья по русскому хоккею «перешел» свой экватор

Чемпионат Поморья по русскому хоккею «перешел» свой экватор
Фото пресс-службы "Водника"
В Чемпионате Архангельской области по хоккею с мячом среди мужских команд сыграно больше половины матчей.

Общее руководство организацией и проведением турнира осуществляет агентство по спорту Архангельской области в лице регионального центра развития спорта "Водник" и областная федерация хоккея с мячом.

Действующий чемпион Поморья – северодвинский «Севмаш» в отсутствии одного из своих лидера Романа Левченко, который в составе сборной Украины принимал участие в чемпионате мира среди команд группы «Б», с большим трудом в Плесецке удалось переиграть местную «Юность» - 2:1. Сейчас в активе ледовой дружины из города корабелов 15 очков и вряд ли кто-то ее сможет пододвинуть с первой строчки в турнирной таблице.

Архангельский «Помор», одержавший две победы подряд, сразу вышел на третье место. Вторую строчку, несмотря на поражение от северодвинцев, сохраняет плесецкая «Юность».

- Конкуренцию нынешним лидерам в борьбе за призовые места смогут составить архангельские команды «Портовик», «Северная Двина» и юноши «Водника», у которых сыграно меньше всего матчей, - рассказал главный судья соревнований Тимофей Целиков.

Следующие матчи состоятся в ближайшие выходные.

Результаты игр:

«Северный водник» - «Атлант» 9:2«

Портовик» – «Помор» 2:3

«Юность» - «Северная Двина» 6:4

«Портовик» - «Атлант» 6:0

«Помор» - «Северный водник» 5:3

«Юность» - «Севмаш» 1:2

Календарь ближайших матчей:

4 февраля (суббота)11:00 «Севмаш» - «Портовик» 11:00 «Помор» - «Северная Двина»

5 февраля (воскресенье)10:00 «Северный водник» - «Портовик»11:30 «Северная Двина» - «Атлант»

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