В Архангельске «Студенческий десант» сыграл в мини-футбол с транспортной полицией

В рамках общероссийской акции «Студенческий десант» в Архангельском линейном отделе МВД России на транспорте состоялся товарищеский матч по мини-футболу между студентами юридического факультета ЧОУ ВО «Институт управления» сборной сотрудников транспортной полиции.

Игра прошла в хорошем темпе. Студенты продемонстрировали отличную физическую подготовку и показали хорошие результаты в турнире. Однако, студенческой сборной не удалось сломить команду действующих стражей порядка. Команда Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте одержала победу со счетом «8:3». Ребята из команды Института управления пообещали взять реванш в следующей игре и поблагодарили транспортных полицейских за интересную игру.Кроме того, в рамках акции «Студенческий десант» проведены профилактические лекции, на которых студентам рассказали о специфике деятельности транспортной полиции, об ее целях и задачах.

Студентам юридического факультета разъяснены методы профилактики совершения преступлений и административных правонарушений, а также правила безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. В лекции приняло участие более 60 человек. В ходе мероприятия участникам были вручены буклеты, на страницах которых рассказывается о правилах поведения на объектах транспорта, при следовании в пассажирских поездах, а также правила личной безопасности для категории несовершеннолетних и взрослых.

Вместе с тем сотрудники Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте рассказали молодому поколению об истории становления и развития органов правопорядка на транспорте в Архангельской области. Студенты посетили музей транспортной полиции, где ребята познакомились с тематической экспозицией.По итогам встречи студенты Института управления приняли участие, - сообщает пресс-служба Архангельского линейного отеда МВДю