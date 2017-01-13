В Архангельске прошли соревнования по зимнему парусному спорту

В районе водной станции МЧС состоялись чемпионат и первенство Архангельской области по парусному спорту в классах зимний виндсерфинг и сноукайтинг.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Северодвинска, Архангельска и Нарьян-Мара в возрастной категории от 14 до 55 лет.

Погодные условия благоприятствовали проведению соревнований. В субботу гонки проходили при ветре 10-12 м/с, с порывами до 16 м/с. Такой сильный ветер позволял спортсменам развивать рекордные скорости.

Тренер парусного центра «Норд» Михаил Куршанов отметил, что не ожидал таких хороших результатов и доволен тем, как проявили себя спортсмены в штормовых условиях.

В первый день соревнований среди молодых спортсменов хорошо проявили себя: Дмитрий Корзанов, Павел Панютин и Анастасия Жданова, но безоговорочным лидером в классе зимний виндсёрфинг стал Андрей Харьговский .

В общем зачёте лучшую подготовку в управлении парусными санями показал Андрей Харьговский, заняв 1 место. Судьба 2 и 3 мест решилась в поседней гонке между МСМК Вадимом Волоцким и КМС Антоном Ждановым, который на финишной прямой смог обойти своего конкурента, тем самым заполучив 2 место.

Во второй день показал высокие результаты Роман Ельцов, занимавший первые и вторые места, но то, что он пропустил первый гоночный день, не дало ему возможности заполучить призовое место. Лидером в этом классе стал Андрей Золотарёв, который смог совладать с «воздушным змеем». Второе и третье место поделили между собой Волков Егор и Николаев Андрей соответственно, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.