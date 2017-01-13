В Новодвинске пройдет лыжная гонка посвященная памяти Павла Паршина

4 февраля 2017 года на обновлённой лыжной трассе базы отдыха «Мечка» состоится открытый чемпионат и первенство города Новодвинска по лыжным гонкам, посвященные памяти мастера спорта СССР по лыжным гонкам Павла Паршина.

К участию в соревнованиях по лыжным гонкам допускаются все желающие, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача по пяти возрастным группам, раздельно мужчины и женщины, юноши и девушки: 2005 год рождения и младше; 2002-2004 года рождения, 1998-2001 года рождения, 1997-1977 года рождения, 1976 года рождения и старше.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях по лыжным гонкам подаются до 3 февраля 2017 г. в главную судейскую коллегию по факсу: (81852)4-47-68 или по адресу: г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 24, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа». Окончательные заявки подаются за 1,5 часа до начала Соревнований по лыжным гонкам.

Участие в соревнованиях по лыжным гонкам осуществляется только при наличии:

-заявки (медицинской справки), заверенной врачом спортивной медицины;

-договора о страховании на каждого участника;

-паспорта или свидетельства о рождении.