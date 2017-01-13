В Архангельске началось первенство Северо-Запада по настольному теннису

На базе центра развития спорта «Норд Арена» началось первенство Cеверо-Западного федерального округа по настольному теннису среди юниоров и юниорок 1999 года рождения и моложе.

На соревнования приехали сильнейшие теннисисты из шести регионов Севера-Запада России. Помимо хозяев соревнований, в борьбу за медали вступили спортсмены Вологодской, Ленинградской, Калининградской областей, республик Коми и Карелии.

Уровень архангельской школы тенниса очень вырос за последнее время. Подтверждение тому – хорошие результаты как на Северо-Западе, так и на всероссийских соревнованиях.

Соревнования будут проходить в течение четырех дней. По оценке специалистов, наши земляки имеют большие шансы завоевать золотые медали. После этого участники турнира выявят сильнейших в парном и личном зачетах.Торжественное закрытие первенства СЗФО состоится 28 января в 15.00, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.