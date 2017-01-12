В Коряжме ветераны игры в волейбол приняли участие в турнире

В прошлые выходные в Коряжме состоялся междугородний турнир по волейболу среди мужских команд. Особенность этого турнира в том, что в нем участвуют ветераны этой замечательной игры, все 55 лет и старше.

Красноборский район представляли братья Дементьевы - Анатолий и Владимир, братья Сопаревы - Анатолий и Александр, Сергей Ладкин, Петр Кузнецов и Сергей Колодников.В первой игре пришлось сразиться с победителями прошлогоднего турнира – сборной г. Коряжмы. Коряжемцы вели с отрывом в 9 очков.

Но ветераны сумели вытянуть первую партию. А во второй расстроенные хозяева так и не смогли собраться.Во второй встрече наши играли против сборной г. Красавина и г. Великого Устюга. Красноборцы победили со счетом 2:0.Третья встреча была с командой г. Котласа. Первую партию наши уступили. Но все же сумели собраться и выиграли вторую и третью партии, - сообщает пресс-служба администрации Красноборского района.