Архангельские спортсмены Иван Кодлозеров и Наталья Братюк выиграли семь медалей на чемпионате России

В подмосковном Пересвете завершился чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Лыжные старты принесли спортсменам Регионального центра спортивной подготовки «Поморье» две медали. Мастер спорта международного класса по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Иван Кодлозеров в спринте 1200 метров классическим стилем занял третье место. А заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам и биатлону среди лиц Наталья Братюк в эстафетном забеге стала серебряным призером.

В забегах по биатлону нашим спортсменам также удалось подняться на пьедестал почёта.

В индивидуальной гонке на дистанции 10 километров Наталья Братюк, сделав всего два промаха, завоевала серебряную медаль. У мужчин этой же категории на дистанции 12,5 километров с двумя штрафами третью позицию занял Иван Кодлозеров.

В коротком биатлоне на дистанции 7,5 километров Иван после первого рубежа составлял конкуренцию победителю, но досадная ошибка на втором рубеже отбросила его на вторую позицию.

В заключительный день соревнований организаторы предложили участникам зрелищные соревнования спринт-пасьют. Сначала спортсменам предстояло пробежать пролог, 3 круга по 900 метров с двумя огневыми рубежами, а затем, после пересчета времени, с учётом коэффициентов каждого спортсмена, биатлонисты выходили на старт гонки преследования (пасьют). В этой гонке северяне синхронно пришли к финишу третьими, сообщает Агентство по спорту Архангельской области.