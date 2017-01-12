Судьи Поморья и НАО сразятся на волейбольном турнире

В соревновании принимут участие команды:
— «НАО» – команда судов Ненецкого автономного округа
— «Южный регион» – команда Красноборского, Котласского, Устьянского районных, Коряжемского городского судов, судебного участка №2 Пинежского судебного района
— «Новодвинский» – команда Новодвинского суда, судебных участков Новодвинского судебного района
— «Ломоносовский» – команда Ломоносовского суда и мировых судей Ломоносовского судебного района
— «Северодвинск» – команда Северодвинского городского суда, Северодвинского гарнизонного военного суда и судебных участков Северодвинского судебного района
— «Мирный» – команда Плесецкого районного, Мирнинского городского судов, Архангельского и Мирненского гарнизонных военных судов
— «Сборная Архангельска» – команда Управления Судебного департамента, филиала ФГБУ ИАЦ в АО и НАО, Соломбальского, Октябрьского, Исакогорского районных судов
— «Команда Архангельского областного суда»
Поболеть за участников приглашаются все желающие.
ДИ, вы судьям одно место подлизываете?! Вы вообще в курсе, например, что недавно был турнир по волейболу среди дорожников области на кубок Автодора?! Или вам из офиса не видно?