Северодвинский «Севмаш» лидирует в чемпионате Поморья по русскому хоккею

В Поморье продолжается чемпионат области по хоккею с мячом среди мужских команд. В этом сезоне в нем принимают участие восемь спортколлективов из Архангельска, Северодвинска и Плесецка. В минувшие выходные состоялись очередные матчи чемпионата.

Пропустившие первые туры бронзовый призёр прошлого сезона – «Северный водник» из Архангельска стартовал в турнире с двух поражений. Сначала его хоккеисты уступили «Северной Двине» - 3:6, а затем крупно проиграли действующему чемпиону – северодвинскому «Севмашу» - 9:1. Стоит отметить, что команда из города корабелов в минувшую субботу не оставила камня на камне от «Атланта» из областного центра – 15:0.Вице-чемпион - «Портовик» свой первый матч проводил в Плесецке, где встречался с местной «Юностью», которая накануне обыграла «Помор» - 7:2. На протяжении всего поединка была равная, упорная и бескомпромиссная борьба, которая так и не выявила победителя – 2:2.

На данный момент единоличным лидером является северодвинский «Севмаш», в копилке которого 12 очков. На втором месте расположилась плесецкая «Юность». В ее активе семь очков. Всего на одно от нее отстают юноши «Водника», которые замыкают тройку сильнейших команд Поморья.

- Для нас главная задача в чемпионате области – это подтвердить статус сильнейшей команды в регионе и хорошо подготовиться к решающим матчам Всероссийского турнира среди коллективов физической культуры, - рассказал тренер команды «Севмаш» Сергей Щукин.

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет агентство по спорту Архангельской области в лице регионального центра развития спорта "Водник" и федерация хоккея с мячом Архангельской области.

- В нашем регионе Северодвинск традиционно является одним из центров русского хоккея. Его воспитанники выступали и выступают в различных командах суперлиги, в том числе и в «Воднике». В свое время команда «Север» вместе с архангельским клубом представляли наш регион на Всероссийской арене. Очень надеюсь на то, что успешное выступление команды из города корабелов на региональном уровне и на соревнованиях среди коллективов физической культуры станет отправной точкой возрождения ледовой дружины в Северодвинске. На следующий сезон будет рассмотрен вопрос ее участия во Всероссийских соревнованиях среди команд высшей лиги, - отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.