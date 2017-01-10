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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/01/23/48692.html

Спорт

В Северодвинске "внуки Маргелова" посоревновались в военно-спортивных умениях

В Северодвинске "внуки Маргелова" посоревновались в военно-спортивных умениях
Фото предоставила Анна Резвая
Лыжная полоса препятствий, метание гранаты, сборка-разборка автомата Калашникова, транспортировка пострадавшего, перенос ящика с боеприпасами, теоретический курс и многое-многое другое – все это этапы областной военно-спортивной эстафеты, которая в минувшие выходные состоялась в Северодвинске.

Игра прошла на базе техникума судостроения и машиностроения и была посвящена дню рождения легендарного командующего воздушно-десантными войсками СССР Василия Маргелова. На протяжении всего дня в фойе учебного заведения работала выставка «Оружие Победы». Помимо этого все желающие смогли отведать кашу, приготовленную в настоящей полевой кухне. Побороться за звание лучших собрались 14 команд из Архангельска, Северодвинска, Онеги и Пинежского района. Все они – победители отборочных этапов и настоящие продолжатели маргеловских традиций. 

«Военно - спортивные игры, а также развитие военно - прикладных видов спорта - одно из наиболее важных направлений военно-патриотического воспитания. Этому направлению уделяется большое внимание. Игра позволяет развить в ребятах те навыки, которые в дальнейшем позволят им проще овладевать военными профессиями и легче адаптироваться к службе в армии», - подчеркнул начальник отдела патриотического воспитания управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области Иван Жернаков. – В этом году у нас запланировано проведении нескольких игр такого же плана. Работа в развитии данного направления будет продолжена.

По результатам игры среди средних профессиональных заведений первое место заняла команда военно-патриотического клуба «Скорпион», второе место – ВПК «Гвардеец», третье – ВПК «Белый медведь». Победителями среди образовательных учреждений первое место у команды под названием «Русь», второе – «Борей», третье – «Авангард». Победители награждены грамотами и ценными призами. Команды, занявшие первые места, представят регион на Всероссийских соревнованиях в Пскове, - сообщает пресс-служба центра "Патриот"

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