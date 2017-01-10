Легендарному хоккеисту "Водника" Николаю Парфенову исполнилось 80 Сегодня бывшему капитану жёлто-зелёных, мастеру спорта СССР Николаю Парфёнову исполнилось 80 лет. Николай Дмитриевич Парфёнов хорошо помнит, как «Водник» тренировался зимой на озёрах, собственноручно для спортсменов изготавливал клюшки и на матчи собирал полные трибуны болельщиков. Руководство архангельского клуба «Водник» не только поздравило юбиляра с днём рождения, но и поблагодарило бывшего тренера команды за вклад, который он внёс в развитие физкультуры и спорта в нашем регионе. Юбиляру были вручены специальные подарки, одним из них стал именной игровой свитер с персональным номером, сообщает пресс-служба РЦРС «Водник». Нашли ошибку? Выделите текст,

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