Юбиляру были вручены специальные подарки, одним из них стал именной игровой свитер с персональным номером, сообщает пресс-служба РЦРС «Водник».
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/01/22/48690.html
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Легендарному хоккеисту "Водника" Николаю Парфенову исполнилось 80
Сегодня бывшему капитану жёлто-зелёных, мастеру спорта СССР Николаю Парфёнову исполнилось 80 лет. Николай Дмитриевич Парфёнов хорошо помнит, как «Водник» тренировался зимой на озёрах, собственноручно для спортсменов изготавливал клюшки и на матчи собирал полные трибуны болельщиков.
Руководство архангельского клуба «Водник» не только поздравило юбиляра с днём рождения, но и поблагодарило бывшего тренера команды за вклад, который он внёс в развитие физкультуры и спорта в нашем регионе.
Юбиляру были вручены специальные подарки, одним из них стал именной игровой свитер с персональным номером, сообщает пресс-служба РЦРС «Водник».
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А что, у ДИ не нашлось фото юбиляра?