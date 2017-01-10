Восемь игроков «Водника» сыграют на чемпионате мира Кроме Дмитрия Савельева и Яниса Бефуса, которые сыграют за российскую команду, на чемпионате мира примут участие еще шесть игроков «Водника». Под цвета флага сборной Казахстана вызваны: вратарь – Андрей Рейн, защитники – Роман Сухоруков, Иван Козлов, нападающие – Сергей Перминов, Александр Антонов и Олег Пивоваров.

Чемпионат мира пройдет в шведском городе Сандвикен с 30 января по 5 февраля 2017 года. В первом матче россияне сыграют со сборной Казахстана, где на поле сразятся одноклубники, - сообщает пресс-служба "Водника". Нашли ошибку? Выделите текст,

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