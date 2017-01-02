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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/01/19/48632.html

Спорт

«Водник» в Иркутске встретился с вице-чемпионом прошлого сезона – «Байкал-Энергией»

«Водник» в Иркутске встретился с вице-чемпионом прошлого сезона – «Байкал-Энергией»
Фото пресс-службы "Водника"
Дополнительной интриги к этому матчу добавило то, что в этот день совпало два дня рождения: у архангельского клуба и у его экс-наставника, а ныне спортивного директора иркутян Владимира Янко.

По этому случаю обе стороны хотели сделать себе подарок. Для северян эта задача осложнялась отсутствием в их составе одного из лидеров – Александра Тюкавина, который в предыдущем матче получил серьезную травму. Как показало дальнейшее развитие событий «водники» сумели довольно неплохо перестроить свою игру. Вся она была построена от обороны. Что касается хозяев, то каких-то созидательных действий у них не получалось. Все попытки «подобрать» ключи к защитным порядкам архангелогородцев ликвидировались еще на подступах к их штрафной. Зато первая же контрататка подопечных Игоря Гапановича и Николая Яровича завершилась точным ударом Александра Антонова после розыгрыша углового – 0:1. Почти сразу неплохой момент был у Евгения Дергаева, но мяч пролетел мимо ворот. 

В этой ситуации настоящей палочкой-выручалочкой для хозяев стал Евгений Иванушкин, который накануне старта второго этапа пополнил их ряды. Для воспитанника краснотурьинского хоккея это стал уже третий клуб за последние полгода. Именно его высокое индивидуальное мастерство позволило сделать счет ничейным -1:1. Вскоре иркутянам удалось воспользоваться ошибкой гостей в обороне и выйти вперед – 2:1. На 36-й минуте у северян блестящую комбинацию разыграли Евгений Дергаев и Янис Бефус. Наш капитан «стянул» на себя сразу четырех игроков соперника. В то время, когда они подумали, что он будет бить, Евгений скинул мяч назад своему партнеру по команде. Янис, который накануне отметил свое 25-летие, выкатился один на один с голкипером «Байкал-Энергии» и не оставил последнему ни единого шанса – 2:2. 

Счастье прилетело команде с берегов Ангары под занавес матча, когда в течение четырех минут на скамейку штрафников люди в полосатой форме отправили отдыхать четыре игрока «Водника». Стоит отметить, что желто-зеленые в этом матче набрали 70 минут штрафного времени против 10 минут принимающей стороны. Предоставленной возможностью хоккеистам «Байкал-Энергии» вновь помогли воспользоваться. В ходе, назначенного в ворота Андрея Рейна свободного, по мячу ударил Михаил Красиков, а, находящиеся в положение «вне игры», Тимофей Безносов переправил его в сетку – 3:2. Все этой действо происходило перед глазами главного арбитра встречи Дмитрия Добрянского, но осталось им незамеченным. Точку в матче поставил Илья Грачёв – 4:2. Завтра «Водник» возвращается домой, где во время перерыва в национальном первенстве, связанного с проведением чемпионата мира, продолжит подготовку к оставшимся играм соревнований. Следующий матч «Водник» проведет 9 февраля, когда на своем льду примет «Уральский трубник». Начало игры в 19:00. 

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