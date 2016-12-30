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Спорт

В Архангельске сыграли в "Юкигассен" - японскую снежную битву

В Архангельске сыграли в "Юкигассен" - японскую снежную битву
Фото пресс-службы администрации Архангельска
На первый взгляд Юкигассен - обычный бой в снежки, но на деле все гораздо серьезнее. В игре три раунда, каждая из команд должна защитить свою территорию и захватить городок противника.

- «Юкигассен»  в переводе с японского - снежная битва. Этот новый увлекательный вид спорта получает все большее распространение в мире. Возник Юкигассен в японском городе Собэцу из обычной игры в снежки в 1988 году. В Архангельске это была молодежная общественная инициатива, которую поддержали городские власти. Игра теперь приходит круглый год, мы закупаем специальное оборудование. Важно, что команда - победитель снежной битвы поедет защищать честь Архангельска в норвежский город Вардё, - отметила начальник управления культуры и молодежной политики Наталья Зарубина.

Всего в «Снежных баталиях» в Архангельске приняли участие 12 команд. Среди них можно было увидеть «Снежных королей», «Торнадо», «Снежных псов», «Титанов» и даже «Сусликов под снегом».

- Мы настроены на игру, для нас это еще один шанс побыть командой, - отметил участник команды «1337» Илья Летаев. - Я рад, что наша молодежь задействована именно в таком активном и увлекательном занятии.

Капитан команды «Торнадо» Дмитрий Кучумов уже не первый раз участвует в снежных баталиях.

- У нас большое желание победить. Сегодня главное сыграться, а завтра победить. Мы упорно тренировались даже летом и теперь уверены в своих силах, - отметил юноша.
Все поединки были захватывающими и непредсказуемыми. А лучшими стала команда «1337», которая будет представлять Архангельск в городе-побратиме Вардё, - сообщает пресс-служба городской администрации

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