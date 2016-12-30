В Новодвинске пройдет турнир по боксу памяти Бориса Порядина

В эти выходные в зале ФОК «Быт» пройдет областное первенство по боксу. Более ста юношей и юниоров от 12 до 17 лет – будут выявлять сильнейших в разных возрастных категориях.

Трехдневные соревнования посвящены памяти первого чемпиона РФСФСР из Архангельской области и заслуженного тренера Бориса Порядина. Для многих боксеров Новодвинска да и всей области Борис Порядин – это легендарный спортсмен и тренер, прививший любовь к боксу многим десяткам мальчишек. Для многих именно он стал тем учителем, к опыту которого ученики возвращаются и возвращаются вновь. Всю свою жизнь он объяснял ребятам, что бокс – это не драка, а искусство.

Заниматься у прославленного мастера в секции бокса спорткомбината ОАО «Быт» считали для себя честью многие новодвинские мальчишки. И сегодня уже его ученики приводят в секцию бокса своих сыновей - жаль, что Борис Порядин не видит этого – он бы порадовался, что его дело живет и развивается. Уже четвертый год турнир проходит без знаменитого мастера.

– Традиция живет и это здорово, – рассказал один из организаторов турнира Роман Семенов. – Турнир будет проводиться и дальше, ведь он нужен тем молодым ребятам, которые еще вчера впервые надели боксерские перчатки. Для многих этот турнир – это первый выход на серьезный ринг, первый опыт, первые победы.

Первенство области - турнир для юношей очень значимый. Именно здесь решается, кто попадет в сборную региона и представит Поморье на первенстве северо-западного округа. Как пройдут бои, и кто станет победителем увидим уже в пятницу, 20 января, когда начнется турнир.