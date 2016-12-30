За порядком на катке будет следить специализированная организация. В дальнейшем на общественном катке размером 70 на 30 метром планируется проведение целого ряда спортивных и культурных мероприятий.
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Суббота, 14 января, 15:25
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/01/14/48555.html
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На Красной пристани открылся общественный каток
Фото Ивана Малыгина
Торжественное открытие прошло сегодня в 13:00. На лед уже вышли юные любители хоккея.
За порядком на катке будет следить специализированная организация. В дальнейшем на общественном катке размером 70 на 30 метром планируется проведение целого ряда спортивных и культурных мероприятий.
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в прошлом году засрали площадь у мерии, в этом году решили набережную засрать...мало им слона из мусора..дебилы в городе правят....Что у нас катков мало специализированных в городе?...или дуракам заняться нечем? Лучшеб город от снега чистили. каток они соорудили. Стопудово деньги освоили- вот главная задача этого смешного катка