Новости дня

В Вельске девушка предстанет перед судом за размещение экстремистских комментариев в интернете

В Архангельске башня-склад на Новгородском находится в аварийном состоянии

В "Малых Карелах" представлена выставка осветительных приборов Русского Севера

В Архангельске при ремонте проезжей части пострадали два человека

Мобильная версия 16+

Пятница, 13 января, 12:55

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/01/13/48534.html

Спорт

В Новодвинске пройдет соревнование по боксу среди юниоров

В Новодвинске пройдет соревнование по боксу среди юниоров
Это традиционный 17-ый турнир памяти первого чемпиона России в Архангельской области по боксу мастера спорта СССР Бориса Порядина.

Церемония открытия соревнований состоится 20 января в 17.00.

20 января с 17.00 до 20.00 пройдут предварительные бои,  21 января с 15.00 до 18.00 – полуфинальные бои,  22 января с 12.00 до 15.00 – финальные бои.

Сегодня 10:37

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Код на картинке:Обновить

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Пятница 13-е. Пять лет без Михальчука. С Игорем ОрловымСегодня 10:20

Елена Кудряшова: «Большинство выпускников САФУ остаются в регионе и находят работу по специальности»Вчера 17:35
2 комментария

Топ-менеджеры Объединенной судостроительной корпорации за похищенные 60 млн отделались "условкой"Вчера 12:15

24 вместо 31. Избирательные округа в Поморье нарежут по-новомуВчера 10:09

В Архангельске стартует всероссийская школьная олимпиадаВчера 09:46

Реклама
Спорт

Четыре юношеских команды «Водник» вышли в финальные турниры Всероссийских соревнованийСегодня 07:55

Новодвинские флорболисты боролись за победуПозавчера 16:58

В Северодвинске стартует чемпионат по хоккеюПозавчера 16:54

Екатерина Зубова улучшила свой результат в ИжевскеПозавчера 16:38

«Водник» узнал свой календарь игр второго этапаПозавчера 16:19

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Закончились новогодние каникулы. Как вы считаете, нужно ли так долго отдыхать?
Результаты
Новости рубрик

В Архангельске пройдет эко-благотворительная акция «С миру по ёлке!»

Пятница тринадцатое в Поморье обещает быть прохладной и снежной

Елена Кудряшова: «Большинство выпускников САФУ остаются в регионе и находят работу по специальности»

Жители Архангельской области срубили по закону более 22 тысяч новогодних ёлок

В Архангельске пройдет фестиваль "Сияние Арктики"

В 2016 г. «Лесозавод 25» увеличил объем производства древесных гранул на 23%

Пенсионеры Поморья начнут получать выплату в 5000 с 13 января

Леспромхозы "Титана" увеличили заготовку сырья на 28,9 %

Сотрудников ЦБК в Коряжме навестили Дед Мороз и Снегурочка

«Аквилон-Инвест» выдает дольщикам ключи от квартир

Пятница 13-е. Пять лет без Михальчука. С Игорем Орловым

24 вместо 31. Избирательные округа в Поморье нарежут по-новому

Прогноз "Двины-Информ" сбылся. Дмитрий Таскаев на свободе

"Серый кардинал" архангельской политики. Сергей Ковалев ушел, чтобы вернуться?

МИФическая фигура. Экс-губернатор Поморья Илья Михальчук отмечает 60-летие

В Вельске девушка предстанет перед судом за размещение экстремистских комментариев в интернете

В Архангельске башня-склад на Новгородском находится в аварийном состоянии

В Архангельске при ремонте проезжей части пострадали два человека

В Северодвинске в ДТП постарадала женщина

Жительница Новодвинска скончалась, получив тяжелые травмы в ДТП

Четыре юношеских команды «Водник» вышли в финальные турниры Всероссийских соревнований

Новодвинские флорболисты боролись за победу

В Северодвинске стартует чемпионат по хоккею

Екатерина Зубова улучшила свой результат в Ижевске

В "Малых Карелах" представлена выставка осветительных приборов Русского Севера

Константин Райкин приедет в Архангельск несмотря на травму

В столице Поморья стартуют Дни якутского кино

Северный хор поздравил своих ветеранов с Новым годом

В Северодвинске пройдет концерт "Старый Новый год"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru