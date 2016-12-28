Новодвинские флорболисты боролись за победу

Среди участников команды была Мария Старковская. Юная спортсменка вместе с мальчиками боролась за победу.
В ходе соревнований флорболисты «Двины» провели несколько встреч. Практически все игры ребята выигрывали с большим разрывом в счёте.
Соперниками новодвинцев стали 9 финских команд. Стоит отметить, что флорбол зародился именно в скандинавских странах, но нашей команде удалось победить представителей «родины» этого вида спорта. Новодвинская «Двина» заняла на международных соревнованиях почетное первое место.
В играх приняли участие: вратарь Константин Сутормин, игроки – Артём Кузьминов, Мария Старковская, Сергей Родичев, Иван Старковский, Владимир Гнилозуб, Степан Суворов, Роман Сабитов, Юрий Рогатых, Артём Гарт, Илья Вишнев, Павел Фефилов. Ребят сопровождали родители и тренер Александр Талдонов, сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.