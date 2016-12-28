Новости дня

Северный хор поздравил своих ветеранов с Новым годом

Новодвинские флорболисты боролись за победу

В Северодвинске стартует чемпионат по хоккею

Екатерина Зубова улучшила свой результат в Ижевске

Мобильная версия 16+

Среда, 11 января, 23:07

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/01/11/48499.html

Спорт

В Северодвинске стартует чемпионат по хоккею

В Северодвинске стартует чемпионат по хоккею
Как сообщает отдел физической культуры и спорта администрации Северодвинка, сегодня в 20.10 на крытом катке стадиона «Беломорец» соревнования откроют команды «Беломорец» и «Оборонэнерго».

13 января в 21.40 на ледовой арене встретятся хоккейные дружины «Звёздочка» и «Витязь».

15 января в 14.00 играют «ДЮСШ» и «Оборонэнерго».

16 января в 21.40 – «Звёздочка» и «Строитель».

Сегодня 16:54

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Код на картинке:Обновить

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Пенсионеры Поморья начнут получать выплату в 5000 с 13 январяСегодня 15:17
4 комментария

В Северодвинске на ТЭЦ-1 произошел пожарСегодня 12:20
2 комментария

В Архангельске на льду переправы была замечена дикая нерпаСегодня 09:35
1 комментарий

Прогноз "Двины-Информ" сбылся. Дмитрий Таскаев на свободеВчера 16:24
26 комментариев

В Архангельске с диагнозом ОРВИ и грипп госпитализированы 89 человекВчера 12:52
1 комментарий

Реклама
Спорт

Новодвинские флорболисты боролись за победуСегодня 16:58

Екатерина Зубова улучшила свой результат в ИжевскеСегодня 16:38

«Водник» узнал свой календарь игр второго этапаСегодня 16:19

Архангельские теннисисты добились успехов в межрегиональных турнирахСегодня 12:32

Испытание «Стартом» перед Хабаровском и ИркутскомСегодня 09:24

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Закончились новогодние каникулы. Как вы считаете, нужно ли так долго отдыхать?
Результаты
Новости рубрик

Молодые северодвинцы посетят прием губернатора

Корабелов Севмаша наградят по приказу главнокомандующего ВМФ России

Пожилые люди Поморья, живущие в домах престарелых Поморья, получили подарки

В Соломбале построят ледяную горку

Многодетные семьи в новом году получат новые льготы

Пенсионеры Поморья начнут получать выплату в 5000 с 13 января

Леспромхозы "Титана" увеличили заготовку сырья на 28,9 %

Сотрудников ЦБК в Коряжме навестили Дед Мороз и Снегурочка

«Аквилон-Инвест» выдает дольщикам ключи от квартир

Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергии

Прогноз "Двины-Информ" сбылся. Дмитрий Таскаев на свободе

"Серый кардинал" архангельской политики. Сергей Ковалев ушел, чтобы вернуться?

МИФическая фигура. Экс-губернатор Поморья Илья Михальчук отмечает 60-летие

Политики под знаком Петуха

Спикеры Поморья-2016. Их слова взрывали общество

Житель Ленского района погасил крупный долг, испугавшись, что у него отберут машину

В Поморье охотник спас дачные участки от волка

Прокуратура контролирует качество и объем поставляемого в Поморье угля

В Вельском районе пожар сделал восьмиквартирный дом непригодным для жизни

В Архангельске уничтожат игровые автоматы

Новодвинские флорболисты боролись за победу

Екатерина Зубова улучшила свой результат в Ижевске

«Водник» узнал свой календарь игр второго этапа

Архангельские теннисисты добились успехов в межрегиональных турнирах

Северный хор поздравил своих ветеранов с Новым годом

В Северодвинске пройдет концерт "Старый Новый год"

Сборная САФУ отправляется на Международный фестиваль команд КВН

Дни якутского кино стартуют в Архангельске

В Архангельске прошел Рождественский концерт
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru