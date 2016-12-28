В Северодвинске стартует чемпионат по хоккею Как сообщает отдел физической культуры и спорта администрации Северодвинка, сегодня в 20.10 на крытом катке стадиона «Беломорец» соревнования откроют команды «Беломорец» и «Оборонэнерго». 13 января в 21.40 на ледовой арене встретятся хоккейные дружины «Звёздочка» и «Витязь». 15 января в 14.00 играют «ДЮСШ» и «Оборонэнерго». 16 января в 21.40 – «Звёздочка» и «Строитель». Нашли ошибку? Выделите текст,

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