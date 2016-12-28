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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/01/11/48498.html

Спорт

Екатерина Зубова улучшила свой результат в Ижевске

Екатерина Зубова улучшила свой результат в Ижевске
Фото mmpsrb.ru
В столице Удмуртии сегодня завершился четвёртый этап Кубка России по биатлону, который являлся отборочным на Всемирную Универсиаду. В рамках этого этапа состоялись две спринтерские гонки на 10 км у мужчин и 7,5 км у женщин с двумя огневыми рубежами.

Во вчерашней гонке представительница Архангельской области, мастер спорта Екатерина Зубова показала 18-й результат. Её время составило 26 мин. 06.5 сек. При этом воспитанница онежской школы биатлона допустила всего один промах на «стойке».

Сегодня прошла вторая спринтерская гонка, которая сложилась для Екатерины более успешно. Первый круг она завершила в семёрке сильнейших и чисто отстрелялась на «лёжке». А вот затем началось западение скорости и вновь одна ошибка в стрельбе из положения стоя.

Тем не менее, онежанка сумела дотерпеть и финишировала на 11-й позиции с результатом 25 мин. 35.9 сек. Она проиграла победительнице спринта – заслуженному мастеру спорта из Югры Екатерине Шумиловой менее минуты – 59.3 сек. При этом Шумилова также допустила один промах на «стойке».

Остаётся добавить, что Екатерина Зубова по итогам гонки заработала 30 рейтинговых баллов и оставила позади себя таких признанных мастеров биатлона, как Анастасия Загоруйко и Кристина Смирнова. Всего в сегодняшнем спринте приняли участие 38 биатлонисток.

Александр Галин, Сегодня 16:38

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