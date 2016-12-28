«Водник» узнал свой календарь игр второго этапа

В предстоящее воскресенье, 15 января, стартует второй этап чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги. Как известно, свой первый матч хоккеисты архангельского «Водника» проведут в Хабаровске против главного фаворита турнира – «СКА-Нефтяника».

Как сообщил тренерский штаб хабаровчан, дальневосточники подошли к своему первому поединку с представителем западной зоны в самом боевом составе. Вернулись в строй Александр Ким и Кристофер Фагерстрём, а также основной защитник Василий Грановский, получивший травму в Первоуральске ещё 30 ноября.

После игры в Хабаровске «водники» переедут в Иркутск, где их вновь ждёт нелёгкое испытание во встрече с «Байкал-Энергией», которая усилилась за счёт Евгения Иванушкина. Весь вопрос в том, насколько серьёзной окажется поддержка экс-динамовца из Москвы своей новой команде.

Свои первые домашние матчи второго этапа архангелогородцы проведут уже после чемпионата мира в Швеции. Сначала они примут 9 февраля неуступчивый «Уральский трубник», а 12 февраля сразятся с красноярским «Енисеем».

Следующие две игры «Водник» вновь проведёт на выезде в Красноярске и Первоуральске. Ответный матч с «Енисеем» состоится 16 февраля, а с «Уральским трубником» - 19-го.

На десерт архангельским болельщикам будут предложены два интереснейших поединка их земляков со «СКА-Нефтяником» и «Байкал-Энергией». Игра с хабаровчанами пройдёт в День защитника Отечества - 23 февраля и должна собрать большое количество любителей русского хоккея. А черед два дня, 26 февраля, «водники» проведут свой заключительный матч второго этапа чемпионата России против хоккейной дружины из Иркутска.