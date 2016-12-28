Архангельские теннисисты добились успехов в межрегиональных турнирах Со 2 по 5 января в Сыктывкаре проходило открытое первенство Республики Коми по теннису среди юношей и девушек. За победу боролись спортсмены из Московской, Кировской, Архангельской областей и республики Башкортостан. Архангельскую область в возрастной категории «Юноши 19 лет и моложе» представляли Александр Бубнов и Артём Зимин, тренирующиеся на кортах РЦРС «Водник». В итоге среди теннисистов пяти регионов не оказалось равных нашим спортсменам. Земляки встретились в финале и разыграли главный приз соревнований. Победу одержал Александр Бубнов, у Артёма Зимина – серебро турнира. А с 4 по 8 января в Казани прошло зимнее первенство республики Татарстан в возрастной категории 9-10 лет. В турнире приняли участие около пятидесяти юных спортсменов из 15 городов России. Архангельск представил Роман Котцов, занявший в итоге третье место, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 12:32