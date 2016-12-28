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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/01/11/48473.html

Спорт

Испытание «Стартом» перед Хабаровском и Иркутском

Испытание «Стартом» перед Хабаровском и Иркутском
Фото Романа Абрамовского
Повторным поединком с нижегородским «Стартом» хоккеисты архангельского «Водника» завершили вчера первый этап чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги. Как и накануне матч прошёл с огромным преимуществом наших земляков, но принёс им победу лишь с минимальным счётом – 3:2.

В составах обеих команд отсутствовали сразу несколько хоккеистов основного состава. Если у гостей на лёд не вышел их капитан Денис Котков, то у хозяев в обойме не оказалось сразу троих – Сергея Перминова, Яниса Бефуса и Дмитрия Попутникова. Ещё одна существенная замена произошла у «Старта». Место в воротах занял 21-летний голкипер Максим Болотов, которому суждено было стать одним из героев встречи.

Отсутствие на протяжении всей игры трескучего мороза, обильного снегопада и прочих природных катаклизмов позволило обоим коллективам проявить свои лучшие качества. Нижегородцы вновь продемонстрировали вполне добротную игру в обороне при довольно острых контрвыпадах.

«Водники» отлично показали себя в игре первым номером, полностью владея игровым и территориальным преимуществом. И всё бы было замечательно, если бы не крайне низкий процент реализации. Только в первой половине встречи северяне должны были создать себе задел на второй тайм минимум в три-четыре мяча. Вместо этого команды ушли на перерыв при ничейном счёте – 1:1. На гол Ивана Козлова после углового вновь, как и накануне, точным ударом с 12-метровой отметки ответил Алексей Ничков.

К сожалению, у хоккеистов «Водника» вчера явно сбился прицел, да и Максим Болотов творил в воротах чудеса. В начале второй 45-минутки Александр Антонов вывел хозяев вперёд, но неутомимый Алексей Ничков оформил дубль и поставил под сомнение очередной успех подопечных Игоря Гапановича – 2:2. Неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы не капитан архангелогородцев Евгений Дергаев.

Он отменно выполнил свою попытку после подачи от углового флага и не только принёс команде из столицы Поморья победу – 3:2, но и записал на свой лицевой счёт юбилейный 250-й мяч, забитый в чемпионатах России. Поздравляем!

Вот так, проведя почти всю игру с подавляющим преимуществом, подав 18 угловых, наши хоккеисты с трудом одержали свою очередную 15-ю победу. На этом первый этап чемпионата России для «Водника» и всех остальных команд завершился. Архангелогородцы остались в западной группе на втором месте, уступив «Волге» всего одно очко. В квартет сильнейших от «Запада» вошли также динамовские коллективы из Москвы и Казани.

В восточной группе четвёрку сильнейших составили «СКА-Нефтяник», «Енисей», «Байкал-Энергия» и «Уральский трубник». Все эти восемь команд сыграют в двухкруговом турнире в группе 1, при этом хоккейные дружины из западной группы сразятся только с соперниками из восточной и наоборот. В отличие от первого этапа набранные очки здесь будут учитываться.

Остальные команды – «Кузбасс», «Сибсельмаш», «Родина» и «Старт» - в своём турнире в группе 2 определят два коллектива, которые поспорят с двумя слабейшими командами группы 1 за право выступить в плей-офф.

Свои первые матчи второго этапа «Водник» проведёт в Хабаровске и Иркутске. Сначала наши хоккеисты будут держать экзамен 15 января в поединке со «СКА-Нефтяником», а затем 18 января сыграют с «Байкал-Энергией», которую заметно усилил Евгений Иванушкин.

Игры предстоят крайне сложные, в которых взять очки будет чрезвычайно трудно. Остаётся надеяться на полную самоотдачу «водников», их пока не до конца раскрытый игровой потенциал и, конечно, на удачу, без которой в спорте никак нельзя.

Александр Галин, Сегодня 09:24

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