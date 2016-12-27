Екатерина Зубова вошла в первую двадцатку биатлонисток в Ижевске

В столице Удмуртии стартовал четвёртый этап Кубка России по биатлону, который является отборочным на Всемирную Универсиаду. В рамках этого этапа пройдут две спринтерские гонки на 10 км у мужчин и 7,5 км у женщин с двумя огневыми рубежами.

В первой гонке у женщин приняла участие и представительница Архангельской области, мастер спорта Екатерина Зубова. Среди её соперниц на старт вышли такие известные биатлонистки, как заслуженные мастера спорта Екатерина Шумилова и Анастасия Загоруйко, а также мастера спорта международного класса Ольга Калина, Лариса Куклина, Кристина Смирнова и другие.

Всего за победу боролись 48 спортсменок. Екатерина Зубова завершила дистанцию с 18-м временем – 26 мин. 06.5 сек. При этом воспитанница онежской школы биатлона допустила всего один промах на «стойке». Однако невысокая скорость на трассе особенно на заключительном третьем круге не позволила ей подняться выше.

Победила же в спринте, благодаря точной стрельбе, Ольга Шестерикова из Тюмени – 23 мин. 51.7 сек. Екатерина Зубова проиграла ей 2 мин. 14.8 сек. При этом наша землячка записала в свой актив 23 рейтинговых очка. Интересно, что Екатерина оставила позади себя таких спортсменок, как Анастасия Загоруйко и Ольга Калина, допустивших пять и четыре промаха соответственно.

Завтра, 11 января, в Ижевске пройдут вторые спринтерские гонки, которыми завершится четвёртый этап Кубка России по биатлону.