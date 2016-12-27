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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/01/10/48468.html

Спорт

Архангелогородцы провели каникулы весело и спортивно

Архангелогородцы провели каникулы весело и спортивно
В новогодние праздники в столице Поморья состоялись различные мероприятия в детско-юношеских спортивных школах.

4 января на базе детско-юношеской спортивной школы № 5 стартовал 3-й этап кубка города по шахматам среди юношей и девушек. Победителей определят в последний игровой день – 12 января.

Впервые чемпионат по шахматам был организован на базе отряда специального назначения «Ратник». 6 января по инициативе администрации детско-юношеской спортивной школы № 5 за шахматными досками встретились 14 воспитанников школы и защитников Родины.

29 декабря на территории гребной базы детско-юношеской спортивной школы им. Соколова Л.К. прошла традиционная лыжная гонка на призы Деда Мороза. Все 49 воспитанников спортивной школы, участвовавших в гонке, были награждены памятными призами и приняли участие в праздничном чаепитии.

В детско-юношеской спортивной школе им. Героя Советского Союза П.В. Усова 18, 23 и 24 декабря состоялись новогодние мероприятия в отделениях прыжков на батуте, спортивной гимнастики, спортивной акробатики, баскетбола и футзала, - сообщает пресс-служба городской администрации.

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