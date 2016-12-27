В Архангельске развернутся снежные баталии

Снежные баталии в Архангельске развернутся 14-15 января с 11.00 до 15.00 часов в рекреации Набережной Северной Двины в районе площади Мира.

Юкигассен (в переводе с японского - снежная битва) – командная игра в снежки по правилам. Этот новый увлекательный вид спорта получает все большее распространение в мире и претендует на звание олимпийского. Возник Юкигассен в японском городе Собэцу из обычной игры в снежки в 1988 году.

На первый взгляд – это обычный бой в снежки, но на деле все гораздо интересней и серьезней.

На площадке будут установлены крепости, участникам выдадут обмундирование и начнётся битва!

В России турниры проходят лишь в двух городах - в Мурманске и Архангельске, - сообщает пресс-служба администрации города.