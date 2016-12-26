Как «Спорт-Экспресс» сделал комплимент «Воднику»

После вчерашней победы хоккеистов архангельского «Водника» над нижегородским «Стартом» - 4:2 на сайте известного столичного издания «Спорт-Экспресс» появилась информация следующего содержания: «Лидер «Запада» «Водник» обыграл аутсайдера турнира «Старт» на своём льду. В другом матче группы московское «Динамо» одержало победу над «Волгой».

А двумя днями ранее «СЭ» известил весь спортивный мир о том, что «СКА-Нефтяник» забросил 13 безответных шайб «Байкалу-Энергии». Вот уж воистину: не ведаем, что творим! Впрочем, о творчестве здесь даже речь не идёт. Хотя стать лидером западной группы по версии столичных журналистов всё-таки приятно. А если ещё и главный соперник из Ульяновска умудрился проиграть динамовской молодёжи в «Крылатском», тут просто слов нет.

Увы, в действительности всё выглядело совсем наоборот. «Волга» ещё днём переиграла московское «Динамо» - 9:5 и обеспечила себе то самое лидерство в западной группе, которое «СЭ» приписал «Воднику». Именно по этой причине оба матча между нашими хоккеистами и их соперниками из нижегородского «Старта» уже ничего не решали в турнирном плане.

Оставался самый главный стимул для подопечных Игоря Гапановича – архангельские болельщики. Именно ради них вчера стоило не просто выйти на лёд и отбыть номер, а показать интересный, атакующий хоккей, богатый на забитые мячи и полную самоотдачу каждого игрока «Водника».

В первом тайме это отчасти получилось во многом благодаря усилиям … нижегородцев. «Старт», построив игру от обороны, активно прессинговал «водников» и проводил неплохие контратаки. В конечном итоге это принесло свои плоды, когда точные удары Алексея Ничкова с пенальти и Евгения Щеглова позволили гостям выйти вперёд – 2:0.

Подобный сценарий явно не устраивал наших земляков. В течение нескольких минут они перевернули ход игры и не только отыгрались, но и ушли на перерыв с минимальным преимуществом в счёте – 3:2. Забитыми мячами отметились Сергей Перминов, Олег Пивоваров и Евгений Дергаев. Стоит отметить, что не лучшим образом в эти моменты матча в воротах действовал молодой голкипер «Старта» Юрий Иванчиков.

А во втором тайме поле стадиона «Труд» изрядно припорошило снегом, что не позволило соперникам показать что-либо вразумительное. Хозяева с помощью Александра Антонова увеличили счёт до двух мячей – 4:2 и этим ограничились. Сегодня «Водник» и «Старт» встретятся в ответном поединке, который станет заключительным для обеих команд на первом этапе чемпионата России.