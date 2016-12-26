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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/01/09/48441.html

Спорт

В Новодвинске прошел чемпионат по стрельбе, посвященный памяти Розы Шаниной

В Новодвинске прошел чемпионат по стрельбе, посвященный памяти Розы Шаниной
Фото пресс-службы администрации Новодвинска
4-5 января 2017 года в стрелковом тире ГАУ АО «РЦСП «Поморье» Новодвинска состоялся открытый чемпионат МО «Город Новодвинск» по стрельбе из пневматического оружия, посвящённый памяти снайпера Розы Шаниной.

В состязании по стрельбе стоя, 40 выстрелов, среди женщин участвовали 15 спортсменок из различных населённых пунктов Архангельской области. Первое место по этому виду спорта заняла Мария Пономарёва из села Вознесенье Приморского района. 

В стрельбе стоя, 60 выстрелов, среди мужчин лидирующую позицию среди 13 спортсменов занял северодвинец Савелий Тряпицын.

В стрельбе по мишени с чёрным кругом, 40 выстрелов, среди женщин не было равных новодвинке Алёне Суслоновой. У неё первое место среди 13 стрелков, участвующих в этом состязании. Среди мужчин в этом же виде состязаний, 60 выстрелов, победу одержал новодвинец Леонид Екимов, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.

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