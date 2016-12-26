Северодвинцы, несмотря на мороз, активно провели каникулы Фото пресс-службы администрации Северодвинска Организации и учреждения в период новогодних праздников с 30 декабря по 8 января провели 12 мероприятий, в которых приняли участие 8605 человек. Так, на массовых катаниях на коньках побывали 7505 человек, из них 4700 предпочли крытый каток ФОК «Звёздочка». В других спортивных мероприятиях участвовали более 1000 человек, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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