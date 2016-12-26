Ульяновский хет-трик в противостоянии с «Водником»

Вчерашний поединок между хоккеистами архангельского «Водника» и ульяновской «Волги» венчал их противоборство в своеобразном мини-турнире из четырёх игр. После победы гостей со счётом 4:3 можно констатировать: «Волга» выиграла этот турнир с участием двух сильнейших коллективов западной группы – 3:1.

Если дома ульяновцы дважды праздновали успех, уверенно переиграв архангелогородцев, то в столице Поморья силы были равны. Обе команды в трескучий 40-градусный мороз одержали по одной победе с минимальным преимуществом. В первом матче хозяева были сильнее – 1:0, а в повторном гости взяли реванш – 4:3.

Как справедливо заметили после вчерашней игры наставники «Волги» и «Водника» Вячеслав Манкос и Игорь Гапанович, большую роль в обеих играх сыграла госпожа удача. В первом поединке она явно отвернулась от ульяновцев, а в повторном вернула им должок. Однако было бы слишком просто всё списать на фортуну.

Вчера гости выиграли по делу, пусть и с минимальной разницей в счёте. Они чуть лучше выглядели в организации игры, в каждом противоборстве на льду, а главное – в реализации своих моментов. При счёте 4:2 в пользу «Волги» гости могли и вовсе не доводить дело до валидольного конца, но Игорь Ларионов не использовал свои шансы.

Конечно, и «водники» при трёх забитых мячах могли ещё не раз отличиться. Были и попадания в штангу, и нереализованный Сергеем Перминовым пенальти, но счёт на табло стадиона «Труд», пожалуй, полностью отразил соотношение сил команд в отчётном матче.

Стоит упомянуть ещё одну важную деталь этой игры. Рулевой гостей Вячеслав Манкос, нисколько не смущаясь, выставил в основном составе сразу трёх молодых хоккеистов – Александра Степанова, Александра Слугина и Владислава Кузнецова. Первый вчера открыл счёт в матче, а последний сделал две голевые передачи и забил, как оказалось позже, победный мяч в ворота Михаила Шиляева. Пример, достойный подражания.

Остаётся добавить, что голами в составе «Водника» отметились Алексей Гладышев, Александр Тюкавин и Евгений Дергаев. У хоккеистов с берегов Волги отличились уже упомянутые Степанов и Кузнецов, а также дважды Максим Пахомов.

Теперь обеим командам осталось провести по два заключительных поединка в рамках первого этапа чемпионата России. «Водник» 9 и 10 января будет принимать нижегородский «Старт», а «Волга» в эти же дни сыграет в Москве с «Динамо». В активе ульяновцев и архангелогородцев на данный момент 44 и 41 очко. Для того чтобы занять первое место в западной группе, волжанам достаточно в столице одержать одну победу. Думается, это им вполне по силам.

Точно так же должны побеждать «Старт» и наши земляки. Две встречи с нижегородцами будут весьма полезными для подготовки к важнейшему выезду в Хабаровск и Иркутск. Впрочем, об этом пока думать рано. Впереди два заключительных матча со «Стартом», в которых «водники» должны порадовать своих почитателей хорошей игрой.