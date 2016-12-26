Новости дня

В центре Архангельска в квартире произошел взрыв газа

В Архангельске устраняют аварию на коммунальных сетях

В Архангельске открылся "Рождественский благовест"

В Приморском районе в ДТП пострадали двое детей

Мобильная версия 16+

Воскресенье, 8 января, 15:48

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/01/08/48414.html

Спорт

Ульяновский хет-трик в противостоянии с «Водником»

Ульяновский хет-трик в противостоянии с «Водником»
Фото Романа Абрамовского
Вчерашний поединок между хоккеистами архангельского «Водника» и ульяновской «Волги» венчал их противоборство в своеобразном мини-турнире из четырёх игр. После победы гостей со счётом 4:3 можно констатировать: «Волга» выиграла этот турнир с участием двух сильнейших коллективов западной группы – 3:1.

Если дома ульяновцы дважды праздновали успех, уверенно переиграв архангелогородцев, то в столице Поморья силы были равны. Обе команды в трескучий 40-градусный мороз одержали по одной победе с минимальным преимуществом. В первом матче хозяева были сильнее – 1:0, а в повторном гости взяли реванш – 4:3.

Как справедливо заметили после вчерашней игры наставники «Волги» и «Водника» Вячеслав Манкос и Игорь Гапанович, большую роль в обеих играх сыграла госпожа удача. В первом поединке она явно отвернулась от ульяновцев, а в повторном вернула им должок. Однако было бы слишком просто всё списать на фортуну.

Вчера гости выиграли по делу, пусть и с минимальной разницей в счёте. Они чуть лучше выглядели в организации игры, в каждом противоборстве на льду, а главное – в реализации своих моментов. При счёте 4:2 в пользу «Волги» гости могли и вовсе не доводить дело до валидольного конца, но Игорь Ларионов не использовал свои шансы.

Конечно, и «водники» при трёх забитых мячах могли ещё не раз отличиться. Были и попадания в штангу, и нереализованный Сергеем Перминовым пенальти, но счёт на табло стадиона «Труд», пожалуй, полностью отразил соотношение сил команд в отчётном матче.

Стоит упомянуть ещё одну важную деталь этой игры. Рулевой гостей Вячеслав Манкос, нисколько не смущаясь, выставил в основном составе сразу трёх молодых хоккеистов – Александра Степанова, Александра Слугина и Владислава Кузнецова. Первый вчера открыл счёт в матче, а последний сделал две голевые передачи и забил, как оказалось позже, победный мяч в ворота Михаила Шиляева. Пример, достойный подражания.

Остаётся добавить, что голами в составе «Водника» отметились Алексей Гладышев, Александр Тюкавин и Евгений Дергаев. У хоккеистов с берегов Волги отличились уже упомянутые Степанов и Кузнецов, а также дважды Максим Пахомов.

Теперь обеим командам осталось провести по два заключительных поединка в рамках первого этапа чемпионата России. «Водник» 9 и 10 января будет принимать нижегородский «Старт», а «Волга» в эти же дни сыграет в Москве с «Динамо». В активе ульяновцев и архангелогородцев на данный момент 44 и 41 очко. Для того чтобы занять первое место в западной группе, волжанам достаточно в столице одержать одну победу. Думается, это им вполне по силам.

Точно так же должны побеждать «Старт» и наши земляки. Две встречи с нижегородцами будут весьма полезными для подготовки к важнейшему выезду в Хабаровск и Иркутск. Впрочем, об этом пока думать рано. Впереди два заключительных матча со «Стартом», в которых «водники» должны порадовать своих почитателей хорошей игрой.

Александр Галин, Сегодня 11:40

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Код на картинке:Обновить

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске открылся "Рождественский благовест"Сегодня 14:15

В Архангельске православные северяне встретили Рождество ХристовоВчера 12:49

В Архангельске сотрудники МЧС отпаивали замерзших горожан "пожарным чаем"Вчера 12:36
7 комментариев

Пётр не забивает, Иван не прощает и «Водник» побеждаетПозавчера 13:21
2 комментария

Морозы бьют рекорды. Сегодня в Поморье похолодает до - 48Позавчера 12:24
3 комментария

Реклама
Спорт

В четырёх городах Поморья стартует дивизиональный этап «КЭС-БАСКЕТ»Вчера 07:43

Пётр не забивает, Иван не прощает и «Водник» побеждаетПозавчера 13:21
2 комментария

Маленькие северодвинцы получат наградные документы за сдачу норм ГТО4 января 2017 13:01

В Архангельске "Водник" сыграет с ульяновской "Волгой"4 января 2017 10:56

Встреть Рождество Христово на льду!31 декабря 2016 07:09

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

8 января в Поморье температура днем будет держаться в районе - 20

В Архангельске православные северяне встретили Рождество Христово

В Архангельске сотрудники МЧС отпаивали замерзших горожан "пожарным чаем"

7 января в Поморье сохранится морозная погода

Митрополит Даниил совершил литургию в Рождественский сочельник

Сотрудников ЦБК в Коряжме навестили Дед Мороз и Снегурочка

«Аквилон-Инвест» выдает дольщикам ключи от квартир

Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергии

В междуречье Северной Двины и Пинеги планируют создать заказник

ЛПК Поморья увеличит поступления в бюджет

МИФическая фигура. Экс-губернатор Поморья Илья Михальчук отмечает 60-летие

Политики под знаком Петуха

Спикеры Поморья-2016. Их слова взрывали общество

Архангельск: отставки и назначения декабря

Игорь Орлов: буду работать до 2020 года

В центре Архангельска в квартире произошел взрыв газа

В Архангельске устраняют аварию на коммунальных сетях

В Приморском районе в ДТП пострадали двое детей

Жительница Архангельска задержана за хранение наркотиков

В Архангельске при пожаре погибли женщины

В четырёх городах Поморья стартует дивизиональный этап «КЭС-БАСКЕТ»

Пётр не забивает, Иван не прощает и «Водник» побеждает

Маленькие северодвинцы получат наградные документы за сдачу норм ГТО

В Архангельске "Водник" сыграет с ульяновской "Волгой"

В Архангельске открылся "Рождественский благовест"

В Добролюбовке пройдут лекции по историии искусства

"Я тревожно уйду по метели..." В Архангельске сегодня вспоминают Николая Рубцова

Ребята из Архангельской области спели в составе Детского хора России

В Марфином доме состоится концерт дуэта "Гармония"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru