В четырёх городах Поморья стартует дивизиональный этап «КЭС-БАСКЕТ»

Завершился муниципальный этап юбилейного Х чемпионата Школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) «КЭС-БАСКЕТ» в Архангельской области. Школы Поморья участвуют в этом престижном турнире уже на протяжении шести лет.

Теперь участников турнира ждёт борьба на дивизиональном этапе. Сформированы четыре дивизиона – «Север-1», «Север-2», «Юг-1» и «Юг-2». Соревнования в них пройдут в Архангельске, Новодвинске, Вельске и Коряжме соответственно.

В столице Поморья между собой будут бороться юноши и девушки из Архангельска, Мирного, Приморского, Онежского, Холмогорского и Плесецкого районов. В Новодвинске на площадке сойдутся команды Северодвинска, Мезенского, Пинежского и Виноградовского районов, а также хозяева турнира.

Вельск примет сборные Вельского, Коношского, Устьянского, Каргопольского и Няндомского районов. Наконец, в Коряжме выступят баскетбольные дружины Котласа, Котласского, Верхнетоемского и Красноборского районов, а также хозяева соревнований.

Первыми стартуют дивизионы «Север-1» в Архангельске и «Север-2» в Новодвинске. Здесь баскетбольные баталии пройдут 14 и 15 января. В дивизионе «Юг-1» в Вельске победители и призёры определятся 19 и 20 января. Последними завершат выяснение отношений участники дивизиона «Юг-2» в Коряжме – 27 и 28 января.

По итогам турниров в четырёх дивизионах лучшие баскетбольные дружины Поморья выступят в чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Северо-Западного федерального округа.