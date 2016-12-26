Пётр не забивает, Иван не прощает и «Водник» побеждает

Надо отдать должное четырём сотням преданных архангельских болельщиков, не испугавшихся вчерашнего 40-градусного мороза и собравшихся на трибунах стадиона «Труд» поддержать свой любимый «Водник». Честь и хвала им за это.

А пришли они на матч, который во многом мог повлиять на определение победителя западной группы. В двухраундовом противостоянии ульяновской «Волги» и архангельского «Водника» практически решалась судьба первого места. В сущности, оба коллектива задолго до окончания первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом оформили себе пропуск во вторую стадию турнира и даже узнали своих соперников в первых двух поединках.





Трудно сказать, держали в уме наставники команд мысль об обязательном первенстве в западной группе или нет, но с точки зрения психологии и «Волге», и «Воднику», и их преданным болельщикам первое место не помешало бы в плане предъявления своих амбиций на будущее. Перед очным поединком в морозной столице Поморья в активе ульяновских хоккеистов было 41 очко, а у архангелогородцев – 38. Даже в случае ничейного результата гости с большой долей вероятности становились победителями группы «Запад».





Дело в том, что в последних двух матчах «Волга» играет в гостях с московским «Динамо» без Евгения Иванушкина, отправившегося в поисках лучшей доли в Иркутск, а «Водник» принимает дома, пожалуй, самую слабую команду чемпионата страны – нижегородский «Старт». Мало кто сомневается, что коллективы с берегов Волги и Северной Двины упустят своё в этих играх.





Значит, «водникам» для занятия первого места (если они действительно этого хотят даже при нынешней формуле турнира, когда команды выходят во второй этап без набранных очков) просто необходимо дважды побеждать ледовую дружину Вячеслава Манкоса. Первый шаг на пути к выполнению этой труднейшей задачи был сделан нашими земляками вчера.





Матч, проводившийся из трёх таймов по 30 минут, не изобиловал многочисленными атаками и хитроумными комбинациями с обеих сторон. Да и голевых моментов, которые бы завершались взятием ворот друг друга, хоккеисты создали не слишком много. В первом тайме их, по сути, и вовсе не было.





А вот во второй трети матча обе команды вспомнили о морозе и решили согреться, взвинтив темп игры. Исход матча мог решиться именно в этом отрезке игры, когда воспитанник северодвинского хоккея Пётр Захаров дважды имел великолепные возможности огорчить своих земляков из Поморья.





На 34-й минуте «Волга» получила право пробить 12-метровый штрафной удар. К мячу подъехал не штатный пенальтист гостей Максим Пахомов, который в этот момент отсутствовал на льду, а Пётр Захаров. Впрочем, и Пётр является отменным мастером исполнения стандартных положений, что не раз доказывал в матчах чемпионатов мира и России. А затем любителям русского хоккея пришлось ещё более удивиться, когда вместо удара по воротам они увидели розыгрыш пенальти.





Пётр Захаров вывел пасом своего коллегу по команде Игоря Ларионова на рандеву с голкипером «Водника» Михаилом Шиляевым, и тот спас «Водник» от верного гола. Вообще, розыгрыш 12-метрового крайне редко встречается в матчах команд суперлиги. К счастью для архангелогородцев, «Волга» не смогла филигранно исполнить этот элемент русского хоккея.





А через пару минут всё тот же Пётр Захаров отобрал мяч у своего северодвинского земляка Юрия Погребного и вновь оказался с глазу на глаз с Михаилом Шиляевым. В этот раз вратарь архангелогородцев не смог выручить свою команду, но за него и «Водник» сыграла штанга. Вот так в течение нескольких минут воспитанник ХК «Север» и нынешний игрок «Волги» Пётр Захаров мог решить судьбу поединка в пользу ульяновцев. Однако удача вчера отвернулась от него.





Ближе к окончанию второго тайма инициативой завладел «Водник» и создал несколько интересных моментов, которые, к сожалению, не были реализованы из-за грамотных действий игроков обороны и стража ворот гостей Антона Ахмерова.





В заключительном третьем тайме забитые мячи, причём в ворота обеих команд, всё же состоялись. Однако оба они были отменены главным арбитром встречи Сергеем Горбачёвым из подмосковной Балашихи, ибо были забиты с нарушением правил. Казалось, игра шла к абсолютно закономерному ничейному исходу, как вдруг грянул гром, а точнее мощный выстрел в исполнении Ивана Козлова после подачи углового. Удар защитника «Водника» на 88-й минуте матча под перекладину получился на редкость точным и принёс нашим землякам трудную победу с минимальным преимуществом – 1:0.





Вот так и получилось: Пётр Захаров не забил, Иван Козлов соперников не простил, а в итоге «Водник» победил. Нет сомнений, что «Волга» сделает должные выводы после вчерашнего поединка, и повторный поединок команд, который пройдёт сегодня в Архангельске, станет ещё одним сложным испытанием для наших хоккеистов. В столице Поморья опять ожидается студёный мороз, который внесёт свои коррективы в игру лидеров западной группы.