Маленькие северодвинцы получат наградные документы за сдачу норм ГТО

Как сообщили в отделе физической культуры и спорта администрации Северодвинска, начиная с сентября, 50 детей из 14 дошкольных учреждений города сдавали нормативы ГТО. В преддверии этого события, 80 спортивных педагогов прошли обучение и получили серификаты на судейство при сдаче этих нормативов.

Полсотни шестилетних воспитанников детских садов успешно сдали лёгкую атлетику, 47 ребят попробовали свои силы на лыжне и 14 - в бассейне. В январе ещё двое приболевших дошколят выйдут на лыжню.Как пояснили в отделе ФКиС, как только завершатся последние тестирования, документы будут направлены в федеральный центр.

Предположительно в феврале-марте в Северодвинск могут прийти наградные документы и значки.Напомним, в этом году северодвинские выпускники первыми в регионе сдали нормативы ГТО и получили заслуженные значки. Их примеру тут же последовали воспитанники детских садов. Теперь дело за взрослыми северодвинцами, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.