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Суббота, 31 декабря, 03:43
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2016/12/31/48369.html
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Встреть Рождество Христово на льду!
Региональный центр развития спорта “Водник” приглашает всех любителей активного отдыха отметить Рождество Христово на массовом катании на коньках, которое пройдет на большой ледовой арене стадиона "Труд".
Вход для детей до 6 лет – бесплатно, до 18 лет - 70 рублей, для взрослых -130 рублей! Начало сеансов в 17 и 19 часов! Отличная музыка, хорошее настроение и море позитива гарантированы!
|
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В праздники в Архангельске будет ограничено движение транспорта
Архангелогородцев ждет праздничная новогодняя программа
МЧС о правилах безопасности в новогодние праздники
В январе по «телефону здоровья» можно будет узнать об алкоголизме и инсульте
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