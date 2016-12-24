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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2016/12/31/48369.html

Спорт

Встреть Рождество Христово на льду!

Встреть Рождество Христово на льду!
Региональный центр развития спорта “Водник” приглашает всех любителей активного отдыха отметить Рождество Христово на массовом катании на коньках, которое пройдет на большой ледовой арене стадиона "Труд".

Вход для детей до 6 лет – бесплатно, до 18 лет - 70 рублей, для взрослых -130 рублей! Начало сеансов в 17 и 19 часов! Отличная музыка, хорошее настроение и море позитива гарантированы!

Сегодня 07:09

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